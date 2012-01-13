Новий альбом Мадонни вийде в березні 2012 року

Перший за останні три роки, 12-й студійний альбом Мадонни, буде називатися MDNA і вийде в березні 2012 року.Перший за останні три роки, 12-й студійний альбом Мадонни, буде називатися MDNA і вийде в березні 2012 року.

Про це повідомляється в четвер на офіційному сайті співачки.

"Він з`явиться дуже скоро. Залежно від того, наскільки швидко хтось зламає мій сервер і викладе все в мережу. Невже люди зовсім розучилися чекати?", - прокоментувала цю звістку сама Мадонна, виступаючи на каналі Бі-Бі-Сі 1.

Подробиць про альбом MDNA поки відомо не так багато. Диск вийде на лейблі Interscope Records, що належить Universal Music Group.

Першим синглом з платівки стане пісня Gimme All Your Luvin. Сингл вийде в останній тиждень січня, в переддень виступу Мадонни 5 лютого в перерві матчу на Суперкубок з американського футболу, який є однією з головних спортивних і телевізійних подій року в США.

Нагадаємо, що демо-версія Gimme All Your Luvin потрапила в інтернет у листопаді 2011 року. Наприкінці грудня в іспанській Сарагосі був спійманий винуватець витоку треку в Мережу. Поліція висунула йому обвинувачення, після чого відпустила.

Це не перший випадок витоку нових хітів зірок. Так, наприклад, у січні 2012 року в мережу на місяць раніше офіційного релізу потрапив новий альбом Пола Маккартні.

У грудні стало відомо, що 53-річна Мадонна уклала зі студією Interscope Records сорокамільйонного контракт на три платівки. Першою з них якраз і стала MDNA, до запису якої співачка приступила в липні минулого року

Попередній студійний альбом Мадонни, Hard Candy, вийшов у 2008 році.

Корреспондент