Нью-йоркський оркестр перервав виступ через дзвінок мобільного

Нью-йоркський філармонічний оркестр перервав свій виступ після дзвінка мобільного телефону, що пролунав у залі, бо власник пристрою довгий час не видавав себе.

Інцидент стався 10 січня, коли оркестр під управлінням диригента Алана Гілберта грав дев`яту симфонію Малера.

Телефон задзвонив у залі Евері Фішера під час виконання фінальної частини твору і дзеленчав дуже довго. У цей момент Гілберт припинив диригувати і повернувся до залу, подивившись у ту сторону, звідки виходив звук. Глядачі вказали на пару, до якої і звернувся диригент з проханням відключити телефон.

Тільки після того, як Гілберт запитав, чи точно вимкнений телефон, він вирішив продовжити виступ. Попередньо диригент вибачився перед публікою, яка вітала його слова оплесками, повідомляється в блозі Arts Beat видання The New York Times.

В інтерв`ю виданню диригент зазначив, що нічого страшного не сталося, однак назвав історію "сюрреалістичною" через те, що власник телефону довго не хотів зізнаватися. За даними видання, на мобільному стояла мелодія Marimba.

Британський музичний критик Норман Лебрехт написав у своєму блозі, що прес-служба філармонії відмовилася розкривати ім`я чоловіка, чий телефон задзвонив під час концерту, боо він є їхнім постійним передплатником. Крім того, з`ясувалося, що чоловік недавно купив iPhone й не знав, як там вимикається звук.

У США історія з нью-йоркською філармонією виявилася досить резонансною через те, що музиканти дуже рідко зупиняють виступи в подібних випадках. Зазвичай вони продовжують грати.

Нагадаємо, що 2009 року австралійський актор Х`ю Джекман перервав виставу після того, як в одного з глядачів задзвонив мобільний телефон. Інцидент стався під час показу бродвейської постановки Затяжний дощ (A Steady Rain) про двох чиказьких поліцейських, головні ролі в якому виконують зірки кіно Х`ю Джекман і Деніел Крейг.

Lenta.ru

