«Пекельна Кухня» відкриває другий сезон

У новому році з 11 січня в ефірі телеканалу «1+1» стартує другий сезон популярного шоу «Пекельна Кухня».

На «1+1» повідомили, що новий сезон обіцяє бути більш гарячим ніж попередній – на цей раз «пекельна» команда на чолі з шеф-поварам Арамом Мнацакновим прийняла на навчання не тільки українських професіоналів, але і кулінарів з Ізраїлю, Польщі, Росії та Італії. Крім цього, «Пекельна Кухня» спробує відповісти на вічне запитання – хто ж краще готує – чоловіки чи жінки. Для цього учасники будуть розділені на жіночу і чоловічу команди.

Напередодні старту проекту пропонуємо вашій увазі промо-ролик другого сезону «Пекельної Кухні». До речі, зйомки цього відео – той окремий випадок, коли канал не привертав професійних акторів і моделей – героями відео стали учасники реаліті-шоу. Хто ж з них витримає випробування «Пекельною кухнею» і одержить головний приз півмільйона гривень – дізнаємося найближчим часом.