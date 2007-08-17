Сьогодні для ”Пісяючого хлопчика” в Брюсселі доставлять українське вбрання

Сьогодні до Брюсселя доставлять українське національне вбрання, в яке 24 серпня - на День Незалежності України - одягнуть бельгійську скульптуру „Manneken Pis” (“Хлопчик, який пісяє”).

Як повідомили УНІАН в Європейській асоціації українців, українське вбрання для „Manneken Pis” виготовила дизайнер, завідуюча сектором вишивки Музею українського народного декоративного мистецтва Валентина ТИЩЕНКО. За основу була взята історична реконструкція козацького одягу ХVІІ-ХVІІІ століття.

Вбрання складається з білої лляної сорочки, вишитої білим по білому, шовкових синіх шароварів, червоного поясу, хутряної шапки-смушки, червоних сап’янових чобіток та шкіряної «калитки» (мішечок для грошей). Єдиним відхиленням від історичної традиції є те, що організатори акції в Брюсселі відмовилися від козацької люльки та кисета з тютюном. Зроблено це було свідомо в цілях пропаганди здорового образу життя.

Сьогодні о 16.00 Міжнародні Авіалінії України рейсом Київ-Брюссель доставлять українське національне вбрання для „Manneken Pis” до Брюсселя.

20 серпня українське вбрання для „Manneken Pis” передадуть спеціальній комісії, яка надасть висновки про історичну та культурно-мистецьку цінність вбрання.

23 серпня відбудеться неофіційне примірювання українського вбрання на статуетку „Manneken Pis”.

24 серпня у Брюсселі об 11.00 за місцевим часом “Manneken Pis” буде одягнений в українське національне вбрання.

*** Manneken-Pis – це фонтанчик у вигляді 60-сантиметрової фігурки хлопчика, який пісяє. Скульптура встановлена в кутовій ніші на перетині двох вузьких вулиць в історичному центрі Брюсселя. Скульптура була створена у 1619 році бельгійським скульптором Дюкенуа. Перше вбрання «хлопчику» подарував правитель Баварії Макисимлиан-Еммануїл у 1698 році. З тих пір у «хлопчика» накопичилося близько 800 різних вбрання - від одягу Санта-Клауса до національних костюмів різних країн і спортивною формою.