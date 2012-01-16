Премію ім. Стуса отримали правозахисник, історик і поетеса

Цьогорічну премію імені Василя Стуса отримали правозахисник Євген ЗАХАРОВ, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ та поетеса Ірина ЖИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру досліджень визвольного руху, церемонія вручення премії ім. Стуса пройшла вчора, 14 січня, у столичному Будинку вчителя.

Почесну нагороду вручав відомий дисидент Євген СВЕРСТЮК, який був одним із ініціаторів її заснування.

Як зазначалося під час церемонії, Є.ЗАХАРОВ удостоєний премії ім. В.Стуса за багаторічну системну роботу у сфері захисту прав людини та видавничу діяльність, зокрема за третю частину «Міжнародного біографічного словника дисидентів. Україна»; В.В’ЯТРОВИЧ - за розкриття таємниць архівів радянської спецслужби та актуальну публіцистичну працю «Історія з грифом "Секретно"»; І.ЖИЛЕНКО - за поетичну творчість та книгу спогадів «Homo Feriens», унікального літопису шістдесятників.

Премія імені Василя Стуса заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції. Вперше вручалася у Львові, а 1990 року набула столичного статусу. Премія присуджується авторам, які мають видатні успіхи у своїй галузі, займають виразну громадянську позицію, активно присутні в українському культурному просторі.

Премія традиційно вручається на Святі Різдвяних Василів, на якому згадують не тільки Василя Стуса, який народився на саме Різдво 1938 року, а й в Василя Чумака, народженого 7 січня 1901 року, Василя Симоненка (8 січня 1935 року), Василя Еллана-Блакитного (12 січня 1894 року).

Наразі лауреатів премії ім. В.Стуса близько 60 осіб, серед яких літератори, митці, вчені, громадські діячі.