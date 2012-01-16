Роботи видатного українського скульптора поїдуть до Лувра

В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку робіт видатного скульптора середини XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля.

Як передає корреспондент УНІАН, за словами завідувача відділом науково-просвітницької роботи музею, дослідника творчості І.Пінзеля Віри СТЕЦЬКО, загалом в експозиції представлено близько 300 експонатів: роботи скульптора, портрети, публікації та книжки про нього і його роботи, світлини минулого століття.

Вперше на виставці представлено скульптури І.Пінзеля Віри, Мужності, Мудрості і святого Товія, які до цього зберігалися в фондах музею і були доступні лише для мистецтвознавців.

«Також на виставці представлений годинний фільм про Іоанна Пінзеля, який в Україні знімала японська телекомпанія NHK. Загалом творчістю нашого українського Мікеланджело, як називають Пінзеля, цікавляться і в Європі, і в Америці. А в листопаді цього року його скульптури будуть представлені на виставці в Луврі. До Франції на виставку будуть відправлені і сім скульптур, які представлені в нашій експозиції», – повідомила В. СТЕЦЬКО.

Довідка УНІАН. Іван Георгій Пінзель – представник пізнього бароко і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів.

Свого часу жив та працював на Тернопільщині. Досі дослідники не знають, де і коли він народився.

У 2007 році три обласні ради: Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська проголосили цей рік роком І. Пінзеля.