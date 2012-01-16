Мадонна може виступити на Олімпійському після Євро-2012

Концерт американської поп-співачки Мадонни може відбутися на реконструйованому НСК Олімпійський у Києві відразу після проведення Чемпіонату Європи з футболу в червні-липні 2011 року, пише Дзеркало тижня. Україна.

"Поки що - таке - на рівні розмов і переговорів. Але, як повідомило DT.UA надійне джерело у керівному складі НСК Олімпійський, концерт Мадонни на українському стадіоні (вже після Євро-2012) не така вже й фантастика", - пише редактор відділу культури Дзеркала тижня. Україна Олег Вергеліс.

Як зазначає автор, одна з провідних вітчизняних промоутерських компаній зараз якраз на стадії переговорів з "агентурою" співачки.

За інформацією видання, наразі складається програма світового туру поп-ікони - на підтримку її нового альбому (платівка за сприяння Вільяма Орбіта планується до виходу навесні).

"Дещо раніше прес-секретар співачки Ліз Розенберг припинила публікації в ЗМІ щодо нового туру: мовляв, немає і не буде! Але тут вже сама діва оголосила "заклик" у свій балет. І почала в Нью-Йорку вербування відповідних танцюристів у прем`єрне шоу. Так що місце зустрічі з Мадонною змінити можливо - не в Лондоні, а в Києві", - упевнений автор.

Крім того з міжнародних зірок великого калібру в 2012-му в Києві також є надія почути Джо Кокера та Джорджа Майкла, пише Дзеркало тижня. Україна.

Нагадаємо, що в липні цього року на Олімпійському виступить гурт Red Hot Chili Peppers.