Греко-католики поки що не планують святкувати Різдво 25 грудня

В Української греко-католицької церкви (УГКЦ) наразі відсутні ініціативи з переходу до святкування Різдва 25 грудня.

Про це заявив глава УГКЦ архієпископ Святослав (Шевчук).

"В Україні наша церква святкує Різдво і Великдень за старим стилем разом з нашими православними братами, тут ми абсолютно не відрізняємося", - сказав голова УГКЦ.

"І коли ми будемо щось змінювати, то ми хочемо це змінювати разом, щоб не дати можливості для утворення нових якихось поділів або акцентування якихось протистоянь", - підкреслив він на прес-конференції в Черкасах.

Однак, за словами глави УГКЦ, в Україні дискусії з цього приводу поки немає, мова йде лише про "внутрішні діалоги" у кожній церкві і про "дотримання місцевої традиції".

"Коли я служив в Аргентині, ми служили за новим стилем, і я почував себе комфортно, тому що ми були всі разом. Я сьогодні в Україні, і ми святкуємо за старим стилем - я теж себе почуваю дуже комфортно", - підсумував Святослав.

Усі християни західного обряду (римо-католики і протестанти) і більшість православних відзначають Різдво за григоріанським календарем 25 грудня.

У той час як Єрусалимська, Грузинська, Московська і Сербська церкви, а також українські православні і греко-католики святкують Різдво 7 січня (за юліанським календарем).

Українська правда