Млада виконає народні й авторські пісні в акустичній версії

У Києво-Печерській Лаврі

21 січня о 15.00 відбудеться концерт співачки Млади в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Млада виконає народні та авторські пісні в акустичній версії. Млада - вокал, Олександр Павлов - акустична гітара, Олександр Ємець - контрабас, Сергій Табунщик - перкусія, бек-вокал. Вартість квитка - 50 грн. Адреса: м.Київ, ул.І.Мазепи 9, корп.29, Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Їхати авт. № 24, трол. №38 до зупинки "Києво-Печерська лавра", (зайти на територію лаври). Тел. для довідок 280-36-93.

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