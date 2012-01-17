У Парку Київська Русь оголосили програму подій на 2012 рік

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» сформував програму подій на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, всі події цього року будуть присвячені святкуванню двох ювілеїв – 1150-річчу заснування держави Київська Русь та 1130-річчу проголошення Києва її столицею.

Першим грандіозним дійством 2012 року в Парку стане святкування Масляної – стародавнього свята, що символізує відхід Зими.

Відкриття театрального сезону відбудеться 24-25 березня. Щовихідних у Парку будуть проводитись тематичні програми та свята, серед яких святкування Великодня, День Івана Купала, День святих Княгині Ольги та Князя Володимира та багато інших цікавих подій.

Крім цього, у «Парку Київська Русь» готуються зустрічати іноземних вболівальників, які прибудуть на Чемпіонат Європи з футболу «Євро 2012».

«З 3 червня по 6 липня в Парку відбуватимуться щоденні розважальні програми. На території Парку буде влаштована повноцінна зона гостинності - з кемпінгом, харчуванням та можливістю зручного перегляду матчів Чемпіонату», - повідомили у прес-службі.

Ключовою подією сезону стане ювілейний V Міжнародний мега-фестиваль культури та історії «Парк Київська Русь» з ексклюзивною програмою грандіозних масових заходів до 1150-річчя заснування держави Київська Русь та 1130-річчя проголошення Києва її столицею.

В рамках V Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» пройде чотири масштабних фестивалі: «Київська Русь XIII-XIVст.» (18-20 травня), «Билини Стародавнього Києва ІХ-ХІ ст.» (23-26 серпня), «Гості Стародавнього Києва XV ст.» (21-23 вересня) та «Стріла Стародавнього Києва» (6 жовтня).

Повний календар подій можна переглянути на сайті Парку.