У Парку Київська Русь оголосили програму подій на 2012 рік
Події присвячені святкуванню двох ювілеїв
Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» сформував програму подій на 2012 рік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, всі події цього року будуть присвячені святкуванню двох ювілеїв – 1150-річчу заснування держави Київська Русь та 1130-річчу проголошення Києва її столицею.
Першим грандіозним дійством 2012 року в Парку стане святкування Масляної – стародавнього свята, що символізує відхід Зими.
Відкриття театрального сезону відбудеться 24-25 березня. Щовихідних у Парку будуть проводитись тематичні програми та свята, серед яких святкування Великодня, День Івана Купала, День святих Княгині Ольги та Князя Володимира та багато інших цікавих подій.
Крім цього, у «Парку Київська Русь» готуються зустрічати іноземних вболівальників, які прибудуть на Чемпіонат Європи з футболу «Євро 2012».
«З 3 червня по 6 липня в Парку відбуватимуться щоденні розважальні програми. На території Парку буде влаштована повноцінна зона гостинності - з кемпінгом, харчуванням та можливістю зручного перегляду матчів Чемпіонату», - повідомили у прес-службі.
Ключовою подією сезону стане ювілейний V Міжнародний мега-фестиваль культури та історії «Парк Київська Русь» з ексклюзивною програмою грандіозних масових заходів до 1150-річчя заснування держави Київська Русь та 1130-річчя проголошення Києва її столицею.
В рамках V Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» пройде чотири масштабних фестивалі: «Київська Русь XIII-XIVст.» (18-20 травня), «Билини Стародавнього Києва ІХ-ХІ ст.» (23-26 серпня), «Гості Стародавнього Києва XV ст.» (21-23 вересня) та «Стріла Стародавнього Києва» (6 жовтня).
Повний календар подій можна переглянути на сайті Парку.