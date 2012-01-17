Емір Кустуриця проводить фестиваль авторського кіно

Беруть участь 20 кінострічок

Міжнародний фестиваль авторської короткометражного кіно "Кюстендорф", який вп`яте організував Емір Кустуриця, пройде 17-23 січня, повідомляє офіційний сайт фестивалю. Фестиваль відбудеться в збудованому знаменитим режисером етноселі Дрвенград поблизу кордону Сербії з Боснією і Герцеговиною. У конкурсній програмі "Кюстендорфа" беруть участь 20 кінострічок, які представляють Сербію, Польщу, Іспанію, Македонію, Росію, США, Киргизію, Мексику та Францію. У церемонії відкриття кінофестивалю візьме участь спеціальний гість - південнокорейський режисер Кім Кі Дук. "Кюстендорф" також планують відвідати актори Бенісіо дель Торо, Ізабель Юппер, директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо, режисер Абель Феррара. Головою журі стала іранська актриса Лейла Хатамі.

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