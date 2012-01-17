Із Освенцима вивезли за кордон важливі архівні документи

Співробітники музею в колишньому нацистському концтаборі Освенцим подали скаргу до прокуратури у зв`язку з повідомленнями в пресі про виявлення на території Польщі й вивезення за кордон важливих архівних документів.

Представник музею Павло САВИЦЬКИЙ сказав агентству France-Presse, що, судячи з опублікованих відомостей, що є в нього, двоє громадян Німеччини виявили на південному заході Польщі три ящики з документами. У них містяться дані про співробітників адміністрації табору, які працювали в Освенцимі в період Другої світової війни.

П.САВИЦЬКИЙ вважає, що ці документи, судячи з опису, мають велику історичну цінність, повинні бути передані польській владі.

У концтаборі Освенцим із 1941 по 1945 роки нацистами були замучені й убиті більше мільйона людей - євреї, поляки, радянські військовополонені, нагадує радіо «Свобода».