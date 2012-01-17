У Тернополі відкриють візовий центр Польщі

У Тернополі 20 січня відкриють візовий центр Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час презентації цього центру консул польського консульства у Львові Ярослав ДРОЗД.

Він зазначив, що послуги даного центру обходитимуть людям у 225 грн.

«Такі пункти прийому візових анкет ми створюємо для того, щоб люди тут здали документи, забули про свої проблеми, а потім прийшли і отримали свої документи із візами. Звісно, якщо комусь з тих чи інших причин не заборонено в’їзд в Європу. Візи у даному центрі видаватимуть не довше, ніж у консульстві. Ми навіть намагатимемось, щоб ця процедура для візових центрів тривала на один день менше», - зауважив консул.

На важливості відкриття даного пункту прийому візових анкет у своїх промовах відзначили міський голова Сергій НАДАЛ та голова облради Олексій КАЙДА.

«Такий центр полегшить життя тернополянам, які зараз тратять дорогоцінний час на поїздки у консульство до Львова. Тепер вони матимуть змогу всі документи оформити в Тернополі, це ж стосується і жителів області», – сказав О.КАЙДА.

Рохіт САПРУ, керівник індійської компанії VFS Global в Україні, яка спільно з польським консульством реалізовує даний проект у Тернополі, зазначив, що загалом в центрі документи прийматимуть у 9-ти віконцях.

«Тобто, у нас є достатньо потужностей, щоб не створювати незручностей для людей, які захочуть отримати візу», – сказав він.

Всього у тернопільському пункті прийому візових анкет працюватиме 11 працівників.

Отримати візи у ньому зможуть лише жителі Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей, які належать до Львівського консульського округу.

За даними Р.САПРУ, наразі аналогічні центри в листопаді 2011 року уже відкрили в Івано-Франківську та Львові, 26 січня пункті прийому візових анкет запрацює в Дніпропетровську, а невдовзі – у Донецьку.