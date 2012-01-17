Художній фільм про Параджанова знімуть спільно з французами

Українська кіностудія „Інтерфільм” повідомляє, що до створення художнього фільму „Параджанов”, запущеного у виробництво торік, долучився французький телеканал „Arte France Cinema”.

Раніше драму, присвячену життю видатного митця, парадоксально вільної людини в тоталітарній країні, підтримало Державне агентство України з питань кіно та вірменські, грузинські й норвезькі продюсери. Режисери фільму – Олена Фетісова (вона ж автор сценарію) та Серж Аведікян (французький режисер, володар Золотої Пальмової Гілки Каннського кінофестивалю 2010 року за філм „Собачі історії”). Зйомки відбудуться в Україні, Франції, Грузії та Вірменії.

На сьогодні студія „Інтерфільм” зняла кілька художніх і документальних фільмів, режисером більшості з них була Олена Фетісова.