Більшість українців за державну підтримку національного кіно

Майже 70% жителів України висловилися за державну підтримку національного кіно в тій або іншій формі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research&Branding Group.

34% респондентів вважають, що український кінематограф потребує прямого фінансування зйомок фільмів і їх просування у кінопрокаті. Майже чверть (24%) опитаних вважають найоптимальнішим шляхом надання кінематографістам податкових і інших економічних пільг, а 11% опитаних підтримали ідею про обов’язкову квоту для українських фільмів у кінотеатрах.

Водночас, проти державної підтримки і виключно за ринкову окупність у прокаті фільмів висловилися 15% опитаних українців.

Більше третини українців (34%) під визначенням Українська художня кінокартина розуміють фільм, знятий на українській кіностудії, виключно українською знімальною групою. Ще 28% респондентів вважають національною кінострічкою фільм, знятий українською знімальною групою, незалежно від місця. Фільм, знятий будь-якою знімальною групою, але на українській кіностудії, вважатимуть українським 13% опитаних респондентів. Лише 9% вважають, що фільм, знятий на замовлення держави або на кошти вітчизняних бізнесменів, українським фільмом.

Що стосується найуспішніших і найпопулярніших вітчизняних фільмів, то з великим відривом (53% і 55% відповідно), перше місце зайняла кінострічка В бій йдуть лише старі, далі у списку успішних і улюблених були названі комедія За двома зайцями (35% і 36%), а також фільм Весна на Зарічній вулиці (30% і 34%).

В опитування, що проходило з 4 по 14 грудня, взяли участь 2078 респондентів зі всіх областей України і АР Крим.

Корреспондент

