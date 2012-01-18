Патрісія Каас отримає нагороду в Києві

Французька співачка Патрисія Каас отримає в Києві нагороду За відродження культурних контактів і духовне зближення народів.

Каас стане гостею урочистої церемонії вручення премій Людина року - 2011, яка відбудеться 24 березня в Києві. Про це сьогодні, 17 січня, на прес-конференції повідомив генеральний директор загальнонаціональної програми Людина року Аркадій Райцин.

Райцин також розповів, що Вища академічна рада загальнонаціональної програми Людина року - 2011 призначила Каас спеціальну міжнародну премію За відродження культурних контактів і духовне зближення народів, зазначивши, що "це честь для України і честь для Патрісії Каас".

Крім того, цього року міжнародні премії загальнонаціональної програми Людина року - 2011 в галузі культури і мистецтва присуджено народному артисту Росії В`ячеславу Добриніну і заслуженій артистці Росії Наталі Корольовій.

Володарем міжнародної премії у галузі дипломатії став посол Греції в Україні Георгіос Георгунтзос.

Також 17 січня були підведені підсумки експертного опитування за 2011 рік і визначені претенденти на премію Людина року-2011 в 19 національних номінаціях: регіональний лідер, мер, промисловці, підприємці року, менеджер року, фінансист, спортсмен, журналіст, аграрій і творець року, а також інші.

Потім члени Вищої академічної ради загальнонаціональної програми шляхом таємного голосування визначать володарів титулу Людина року 2011 (по одному з трьох лауреатів у 19 номінаціях програми). За словами Райцина, фінансових винагород програма не передбачає.

Сама ж церемонія відбудеться 24 березня о 15.00 в Національному палаці Мистецтв України.

Нагадаємо, що в 2009 році Патрісія Каас виступала в Києві на підтримку альбому Kabaret.

Корреспондент