Табачник хоче знищити Інститут українознавства?

Міністерство освіти оголосило війну Національному науково-дослідному інституту українознавства і всесвітньої історії.

Про це заявив директор інституту Петро Кононенко, пише "ЛІГАБізнесІнформ".

Як повідомили в науковій установі, з 16 січня цього року практично всі його співробітники відправлені у відпустки за свій рахунок, а з лютого, якщо стан речей не зміниться, всі будуть переведені на мінімальну зарплатню.

В інституті вважають, що Міністерство Табачника, якому підпорядковується інститут, на перший квартал поточного року виділив лише третину від необхідних коштів.

Коненко пояснює ситуацію тим, що профільне міністерство вже другий рік намагається змістити його з посади і призначити на це місце свою людину, колишнього проректора Академії МВС Анатолія Чайковського.

За його словами, це потрібно для того, щоб потім мати можливість вільно розпоряджатися майном інституту, зокрема, його приміщенням в центрі столиці.

"23 січня нас чекає чергове судове засідання за позовом пана Чайковського про невиконання наказу міністерства про призначення його заступником директора інституту. Але як ми можемо його прийняти на посаду заступника, якщо у нього немає відповідного кваліфікаційного рівня ні з українознавства, ні з всесвітньої історії?" , - сказав Кононенко.

За його словами, Чайковський повідомив, що у нього в контракті є секретні повноваження. Але крім нього і Табачника їх ніхто не бачив.

"Що це за повноваження? Може, це повноваження на другий день після вступу на посаду ліквідувати інститут і розпродати майно", - заявив Кононенко.

Він повідомив, що офіційною підставою для скорочення фінансування стало твердження з боку Міносвіти лише трьох з дев`яти наукових тем, запропонованих інститутом.

Раніше саме відомство схвалило вісім з дев`яти тем. І воно ж потім без жодних пояснень скоротило їх кількість.

За словами Кононеко, за останні півроку співробітники інституту взагалі не отримали жодних пояснень з боку Міністерства та особисто Дмитра Табачника.

Тому, було прийнято рішення направити офіційний лист на ім`я прем`єр-міністра України Миколи Азарова з проханням втрутитися в ситуацію.

Як відомо, 24 січня цього року Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії буде відзначати своє 20-річчя.