Помер актор Євген Жариков

Сьогодні на 71-му році життя помер знаменитий актор Євген ЖАРИКОВ.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря Союзу кінематографістів Росії Дмитра ЯКУНІНА.

"Ми щойно дізналися про цю трагічну звістку. У Гільдії акторів, для якої він був великим другом, усі плачуть", - розповів Д.ЯКУНІН.

За його словами, інформації про час і місце похорону поки що немає.

Радянський і російський актор Євген Ілліч ЖАРИКОВ народився 26 лютого 1941 р. в Москві.

У 1974 р. Є.ЖАРИКОВ зіграв одну з найвідоміших своїх ролей у радянському кінематографі - Миколи Кондратьєва з телеепопеї про міліцію "Народжена революцією". Ця роль стала "зоряною" в кінокар`єрі актора і принесла йому всенародну любов.

Останніми роками Є.ЖАРИКОВ багато знімався в серіалах.

Загалом актор знявся більш ніж у 70 кінокартинах. Дублював понад 200 іноземних фільмів. Грав у Театрі-студії кіноактора (1964-1992 рр.).

У 1988 р. Є.ЖАРИКОВ разом з іншими акторами створив Гільдію акторів радянського кіно (з 1991 р. - Гільдія акторів кіно Росії) і став її першим президентом.

Є.ЖАРИКОВ був дійсним членом Кіноакадемії "Ніка", секретарем Союзу кінематографістів Росії і Союзу кінематографістів Москви, засновником Благодійного Московського Фонду "Актори - милосердя", членом Міжнародного "Детектив - Клубу", членом Виконкому Міжнародної федерації акторів (FIA). Разом зі своєю дружиною, актрисою Наталією ГВОЗДІКОВОЮ, він організував акторський фестиваль "Созвездие".