Ющенко відвідує Сорочинський ярмарок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідує Національний Сорочинський ярмарок, який проходить в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відвідування містечка народних умільців В.ЮЩЕНКО купив у полтавського умільця Наталії СВИРИДЮК шість ляльок-мотанок (одна лялька коштує від трьох до 90 грн. залежно від трудомісткості ручної роботи) для своїх дітей, а потім за 1,5 тис. грн. придбав для себе вишиту сорочку в пастельних тонах у решетилівських майстрів.

Майстер решетилівської майстерні Сергій КОЛІНЧЕНКО повідомив кореспондентові УНІАН, що Президент щорічно замовляє у них у майстерні доріжки і гобелени.

Під час прес-конференції В.ЮЩЕНКО сказав, що ще не підібрав на ярмарку подарунка для своєї дружини.