До 100-річчя Ярослава Стецька у Тернополі вивісять державні прапори

Розпорядження мера

У Тернополі сьогодні з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН Ярослава Стецька вивісять державні прапори України. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, це передбачено розпорядженням міського голови Сергія НАДАЛА. Документом також рекомендовано вивісити державні прапори підприємствам, організаціям та об’єднанням громадян. Я.Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі.

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