До 100-річчя Ярослава Стецька у Тернополі вивісять державні прапори
09:50, 19 січня 2012Культура
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Розпорядження мера
У Тернополі сьогодні з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН Ярослава Стецька вивісять державні прапори України.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, це передбачено розпорядженням міського голови Сергія НАДАЛА.
Документом також рекомендовано вивісити державні прапори підприємствам, організаціям та об’єднанням громадян.
Я.Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі.
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