600 львів'ян приїдуть до Києва на День Соборності

До Києва для участі в акції „Україна єдина” у День Соборності поїдуть близько 600 представників громадських організацій Львівщини.

Про це повідомив УНІАН голова Всеукраїнського комітету „Наступ”, співголова Громадянського руху „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА.

За його словами, близько 600 представників громадських організацій, які об’єднують підприємців, активістів Податкового майдану, чорнобильців та афганців Львівщини 21 січня поїдуть до Києва, щоб долучитися 22 січня до акції „Україна єдина”.

„На Парковому пішохідному мосту Києва о 10.00 представники громадських організацій, які з‘їдуться зі всієї України, з‘єднають з двох берегів в одне ціле дві частини Державного прапора України, який буде 40 метрів довжиною та 5 метрів шириною, і закріплять його вздовж мосту. Після цього учасники акції вирушать до Софійської площі, де о 12.30 розпочнеться спільна акція політичних сил і громадських організацій „Україна єдина”, - повідомив Р.СЕКЕЛА.

За його словами, також 22 січня представники громадських організацій запропонують ініціювати усунення Віктора ЯНУКОВИЧА з поста Президента України в порядку імпічменту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, у День Соборності України у Львові відбудеться акція „Живий ланцюг єдності”, що розпочнеться за участі керівництва і депутатів обласної ради о 13.00 біля пам’ятника провіднику ОУН Степану Бандері й протягнеться до пам’ятника Тарасу Шевченку, де о 14.00 розпочнеться екуменічний молебень та народне віче.