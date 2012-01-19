В Україні поновлюються екскурсії до чорнобильської зони

В Україні поновлюються туристичні відвідування чорнобильської зони відчуження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор ГОЛУБАХА сьогодні на прес-конференції.

За його словами, вартість екскурсії становить від 1040 грн. Така ціна встановлена державним підприємством «Чорнобильінтерінфо», додав І.ГОЛУБАХА.

При цьому, безпосередньою організацією екскурсії займатимуться туристичні компанії, які можуть пропонувати свою вартість екскурсії.

За словами І.ГОЛУБАХИ, тривалість екскурсії становитиме три години.

Маршрути, за якими проводитимуться екскурсії, включатимуть міста Прип‘ять, Чорнобиль, а також зможуть передбачати можливість «побачити станцію».

Водночас він зазначив, що на сьогодні «немає божевільного попиту на екскурсії до Чорнобиля».

Також І.ГОЛУБАХА повідомив, що туристи перед відвідуванням зони відчуження проходять спеціальний інструктаж, водночас ніякої спеціальної підготовки, а також спеціального спорядження для такої екскурсії не потрібно.

Разом з тим, старший науковий співробітник державного підприємства «Національний науковий центр радіаційної медицини» Національної академії медичних наук України Елеонора САРКІСОВА зазначила, що туристи повинні з обережністю ставитися до відвідування чорнобильської зони. Вона також не рекомендувала відвідувати зону відчуження з дітьми.

«Відвідування мають бути зваженими. Немає достатньої інформації про вплив на організм людини іонізуючого випромінювання», - сказала вона.

Водночас Е.САРКІСОВА зазначила, що перебування в зоні відчуження упродовж трьох годин достатньо безпечно.

І.ГОЛУБАХА додав, що «ніхто не зацікавлений у тому, щоб щось трапилося з туристами».

Крім того, він зазначив, що інтерес до відвідування чорнобильської зони відчуження проявляють, головним чином, іноземці.

Також, за словами І.ГОЛУБАХИ, можливість екскурсій до Чорнобиля пропонуватимуть уболівальникам, які прибудуть в України на чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Міністерство надзвичайних ситуацій узгодило з правоохоронними органами новий порядок відвідування зони відчуження.