Ольга Куриленко зіграє в бойовику з Томом Крузом

Українська актриса і модель Ольга Куриленко, яка зіграла в одній з серій бондіани Квант милосердя (Quantum of Solace), зніметься з Томом Крузом у науково-фантастичному бойовику Горизонти (Horizons).

Режисером стрічки виступив Джозеф Косинські, який зняв фільм Трон: Спадок (Tron: Legacy), повідомляє в п`ятницю кіноафіші Variety.

Спочатку на цю роль брали Джесіку Честейн (Jessica Chastain), що прославилася після каннської перемоги Древа життя (The Tree of Life) Терренса Маліка, але та віддала перевагу проекту Кетрін Бігелоу (Kathryn Bigelow) про упіймання Усами бен Ладена.

На другу жіночу роль у проекті взяли англійку Андреа Різеборо (Andrea Riseborough), що знімається у Мадонни в Ми віримо в кохання (WE) в ролі Уолліс Сімпсон - жінки, через яку король Едуард VIII зрікся престолу.

Том Круз, чий комерційний потенціал був знову доведений після успіху четвертого фільму франшизи Місія нездійсненна (Mission: Impossible - Ghost Protocol), що зібрала понад півмільярда доларів, грає армійського ветерана, який за невідомі провини засланий на поверхню Землі, де нормальні люди після нападу прибульців жити вже не можуть - вони переселилися на хмари. На хмарі залишається і кохана героя - саме її й зіграє Куриленко. Різеборо дістанеться роль таємничої жінки, чий зореліт зазнає аварію на Землі на очах у персонажа Круза.

Виробництво стрічки повинне розпочатися в лютому-березні.

Нагадаємо, що зараз у виробництві перебуває ще одна стрічка, в якій знімається Куриленко - новий фільм американського кінокласика Терренса Маліка (Terrence Malick). Це любовна історія з участю Бена Аффлека (Ben Affleck), Рейчел Макадамс (Rachel McAdams), Хав`єра Бардема (Javier Bardem) і Рейчел Вайс (Rachel Weisz), яка поки не отримала назви.

Остання на сьогоднішній день робота Куриленко - роль у фільмі Земля забуття (La terre outrage), який у вересні 2011 року був представлений на Венеціанському кінофестивалі. Це спільний проект України та Франції, яку зняла французько-ізраїльська режисер Міхаль Боганім. Зйомки відбувалися на території України.

Корреспондент