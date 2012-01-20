Угорський музикант загинув на Costa Concordia, рятуючи скрипку

Одним із загиблих під час катастрофи лайнера Costa Concordia виявився скрипаль з Угорщини. За словами очевидців, музикант потонув, рятуючи скрипку.

38-річний скрипаль Сандор Фехер входив до складу обслуговуючого персоналу корабля. Його тіло опізнане матір`ю, що прилетіла з Угорщини, через п`ять днів після трагедії, повідомляє The Daily Telegraph.

За словами свідків, Сандор Фехер допоміг своїм дітям надіти рятувальні жилети і залишив їх чекати у рятувальних шлюпок, а сам повернувся в каюту по музичний інструмент.

Лайнер Costa Concordia зазнав аварії у Тірренському морі неподалік від острова Джильо біля узбережжя італійської області Тоскана у ніч на 14 січня. На борту судна перебувало більше 4,2 тисячі осіб. На даний момент жертвами трагедії стали 11 чоловік, четверо з них досі не опізнані.

Капітана судна звинувачують у халатності, він перебуває під домашнім арештом. Згідно з італійським законодавством, капітану, передчасно покинув судно у момент небезпеки, загрожує до 12 років позбавлення волі. Вчора, 17 січня, ЗМІ опублікували запис переговорів Скеттіно із начальником порту Ліворно Грегоріо Маріа де Фалько. Де Фалько наказує капітанові повернутися на судно і координувати евакуацію, тоді як Скеттіно відмовляється робити це через темряву.

У четвер, 19 січня, на борту лайнера поновилися рятувальні роботи. Вони були перервані напередодні, після того, як судно дало крен і виникла загроза, що воно повністю піде під воду. За словами італійських рятувальників, на завершення операції їм може знадобитися від 12 годин до доби. Водолази намагаються дістатися до четвертої палуби, де можуть перебувати тіла загиблих.

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