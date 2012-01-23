Візу до Індії можна буде отримати, прилетівши туди

Індія має намір найближчим часом розширити список держав, чиї громадяни можуть отримувати візи, прилетівши туди, ще на 13 країн, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Times of India.

За інформацією ЗМІ, список буде розширений переважно за рахунок Європи, а також сусідніх з Індією країн.

Очікується, що незабаром візи по прильоту до Індії зможуть отримувати громадяни Малайзії, Таїланду, Брунею, Іспанії, Франції, Німеччини, Швеції, Росії, України, Казахстану, а також Бразилії і ПАР, зазначає видання.

Поки що візи по прильоту отримують громадяни 11 країн.

Таке рішення покликане сприяти розвитку туризму, зазначає газета. Втім, коли точно буде ухвалено це рішення, ще не повідомляється. Можливо, список буде розширюватися в кілька етапів.