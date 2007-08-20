Олександра Абдулова госпіталізовано в Севастополі
11:10, 20 серпня 2007Культура
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Стан - стабільно важкий
Кіноактора Олександра Абдулова екстрено доставлено в Першу міську лікарню Севастополя, де йому зробили операцію у зв`язку з видаленням проривної виразки шлунку.
Абдулова оперував один з кращих севастопольських хірургів - Юрій Сещенко. За станом на вечір неділі 19 серпня 2007 року артист знаходився в реанімаційному відділенні клініки. Стан його визнаний стабільно важким.
Олександр Абдулов працював у Криму на зйомках нової картини. Напад трапився з ним на майданчику в Балаклаві.
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