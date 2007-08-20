Олександра Абдулова госпіталізовано в Севастополі

Кіноактора Олександра Абдулова екстрено доставлено в Першу міську лікарню Севастополя, де йому зробили операцію у зв`язку з видаленням проривної виразки шлунку.

Абдулова оперував один з кращих севастопольських хірургів - Юрій Сещенко. За станом на вечір неділі 19 серпня 2007 року артист знаходився в реанімаційному відділенні клініки. Стан його визнаний стабільно важким.

Олександр Абдулов працював у Криму на зйомках нової картини. Напад трапився з ним на майданчику в Балаклаві.

Lenta.ru