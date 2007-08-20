Завтра до Львова повернеться голлівудська зірка Квіта Кравчик

Завтра, 21 серпня, літаком із Лос-Анджелеса до Львова повернеться восьмирічна львів’янка Квітослава Кравчик – учасниця конкурсу «Світова першість виконавських мистецтв» – World Championships of Performing Arts, що пройшов в Голлівуді з 27 липня до 5 серпня. Квітослава виборола в Америці дві срібні медалі в номінації вокал – фотомоделінг. Найбільше цій перемозі зраділи, звісно, її рідні та однокласники і вчителі з її школи Святої Софії у Львові.

Вікно на американську олімпіаду талантів відкрила Квіті Кравчик перемога в конкурсі «Міні-міс Україна 2006» у номінації «Міні-міс талант».

Відтак, маленький талант зі Львова та ще двоє дівчаток з України (з Одеси та Дніпропетровська) на «Світовій першості виконавських мистецтв» представили голлівудському журі свої обдарування. А це було непросто, оскільки з ними змагалися ще дві тисячі учасників з 50 країн світу.

Квіта Кравчик виконала пісню Ірини Долі «Маленькі чоловічки». В інших номінація Квіта виступила в ролі Білосніжки у товаристві сімох гномів та Пепі Довгої Панчохи. Але саме за виконання пісні львів’янка одержала дві срібні медалі. Запорукою цьому, вочевидь, стало те, що третьокласниця школи Святої Софії співає у дитячому ансамблі «Передвістя», яким, власне, і керує Ірина Доля.

Завтра, 21 серпня, шанувальники Квіти Кравчик зустрічатимуть її у Львівському аеропорту – о 13.30.

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