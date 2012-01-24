Королева Британії знімає стрес, прополюючи квіткові клумби

Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II знімає стрес, прополюючи квіткові грядки. Це стверджує її американський біограф журналіст Селлі Бедель Сміт.

Коли королеві, яка незабаром відзначить 60-ту річницю сходження на престол, треба заспокоїтися, вона усамітнюється в саду, де активно бореться з бур`янами.

Селлі Сміт підготувала складену на основі довірчих бесід і ексклюзивних інтерв`ю з представниками найближчого оточення монарха книгу «Королева Єлизавета».

«Один з її двоюрідних братів розповів, що коли їй треба заспокоїтися, вона поспішає в сад рвати бур`яни», — стверджує автор видання, публікація якого схвалена Букінгемським палацом.

Британського монарха представлено читачеві, як оточену таємничістю історичну постать, якій не чуже ніщо людське. У Єлизавети II багато відданих друзів, але через її усамітнений спосіб життя у них склалися специфічні стосунки.

«Королева цікавиться їх сімейними справами, але між ними зведена якась стіна. Вони, в свою чергу, ніколи не зважилися б розпитувати її про щось інтимне або про особисте життя. Багато чого залишається відомим лише їй самій», — підкреслює Селлі Сміт.

Не завжди гладкими були в минулому стосунки Єлизавети II з чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом, однак нині монарша пара живе в мирі та злагоді, наголошується в книзі, яка незабаром має з`явитися у продажу і обіцяє стати бестселером.

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