У СНД планується заснувати орден до 70-річчя Перемоги

У Співдружності Незалежних Держав планується заснувати Почесний орден «70 років Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Виконкому СНД, завтра, 24 січня, у Виконавчому комітеті СНД у Мінську пройде засідання експертної групи з узгодження проекту рішення про підготовку до святкування 70-ї річниці Перемоги у ВВВ.

Проектом передбачається рекомендувати країнам СНД розробити й прийняти національні програми з підготовки та святкування ювілею Перемоги, а також пам`ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років за участю широких верств населення.

Документ внесено Координаційною радою Міжнародного союзу «Співдружність громадських організацій ветеранів (пенсіонерів) незалежних держав».

Окрім цього, в проекті рішення йдеться про заснування єдиного Почесного ордена «70 років Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

За традицією в рамках СНД буде розроблено й прийнято спільний План основних заходів щодо підготовки й святкування 70-ї річниці Перемоги.

Планується, що після остаточного узгодження експертами проект рішення буде в установленому порядку внесено на розгляд Ради глав держав Співдружності.