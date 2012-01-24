У «Парку Київська Русь» чекають на гостей «ЄВРО-2012»

12:02, 24 січня 2012
Культура
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Готують кемпінги та культурну програму

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район Київської області) готується розмістити на своїй території європейських та вітчизняних вболівальників Чемпіонату з футболу «ЄВРО-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, для комфортного відпочинку і проживання гостей Чемпіонату на території Парку буде організований кемпінг та місце для розміщення караванів - будинків на колесах, що популярні серед європейців.

Крім того, будуть влаштовані санітарно-технічна зона, пральня, медичний пункт, камери схову та інше.
На території Парку буде збільшена кількість місць харчування - європейська, українська, дієтична та вегетаріанська кухні. Гостям запропонують страви та напої давньослов’янської кухні, а також гриль-меню.

У «Парку Київська Русь» впевнені, що їхня територія стане повноцінною зоною гостинності, де можна жити, харчуватися, слідкувати за перебігом подій Чемпіонату та відпочивати.

«Парк Київська Русь» – ідеальне місце, що єднає народи у культурну та спортивну співдружність. Для повноцінного дозвілля театр Парку підготував ігрові програми та заходи футбольної тематики. Крім того, на гостей чекатиме яскрава етнічна розважальна програма», - розповіли у прес-службі.

Гості Парку зможуть спостерігати за лицарським турніром за участю клубів історичного фехтування, замовити оглядову екскурсію, відвідати музей середньовічного костюму та обладунків, передягтись у середньовічні костюми та зробити знімки на пам`ять, позмагатися на влучність в середньовічному тирі та взяти участь у майстер-класах з гончарства, ковальства, виготовлення ляльок-мотанок тощо. Окрім цього, вболівальники матимуть можливість здійснити політ на повітряній кулі.

Для зручного трансферу до «Парку Київська Русь» буде передбачений регулярний рейс.

Подробиці - на сайті «Парку Київська Русь».

*** У «Парку Київська Русь» відтворюється Стародавній Київ V-XIII століть в масштабі 1:1 на площі 10 га (загальна площа Парку становить 50 га), в розмірах його історичного центру, відомого як Дитинець (Кремль) Києва або Град Володимира. Щорічно на території «Парку Київська Русь» проходять масштабні міжнародні фестивалі, тематичні заходи та свята.
 

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