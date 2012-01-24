Хрещатик буде пішохідним з 25 травня до 1 липня

Під час Євро-2012 у Києві планують перекрити центр міста, а на Хрещатику облаштувати фан-зону.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на заступника начальника Головного управління транспорту і зв`язку Київської міськдержадміністрації Івана ШПИЛЬОВОГО.

В КМДА склали транспортну схему на час чемпіонату. Більше місяця буде закрито весь Хрещатик, на якому облаштують фан-зону, а в дні матчів планують перекривати майже весь центр.

Видання зазначає, що киянам доведеться змиритися з постійними пробками через масове перекриття доріг, зате вони зможуть вдосталь погуляти центром Києва, який стане пішохідним.

«Фан-зона на Хрещатику і Майдані з 25 травня до 1 липня буде тільки пішохідною. В дні матчів Хрещатик, Червоноармійська, Федорова, Барбюса, пров. Лабораторний, бул. Лесі Українки, вул. Басейна і пл. Льва Толстого будуть закриті від авто. Це буде так званий транспортний периметр, куди під час матчу зможуть заїхати тільки гості, спецтехніка і місцеві жителі з поданням паспорта. Між матчами цей периметр працює в звичайному режимі за винятком Хрещатика», - розповів І.ШПИЛЬОВИЙ.

У дні матчів буде змінено і роботу наземного громадського транспорту. «Деякі маршрути, які проходять через цю зону, розриваються на два. Деякі замінюються автобусами, щоб можна було об`їхати», - зазначив І.ШПИЛЬОВИЙ.

Планують перекривати і деякі станції метро. Наприклад, «Олімпійську» і «Палац спорту» закриватимуть в день футболу на добу, щоб уникнути тисняви і різних НП. Можливо, така ж доля спіткає і станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик» і «Театральну». Весь бульвар Лесі Українки, наголошують в КМДА, віддадуть під паркування автобусів УЄФА.

Також для організованих груп уболівальників будуть паркінги для автобусів біля Кловського спуску і вулиці Горького.

«Людей, що прилітають до «Борисполя», вивозитимуть спецавтобусами до станції метро «Бориспільська». Звідти вони потрапляють на найближчі до стадіону станції метро «Кловська», «Палац Україна», адже інші станції будуть закриті. Пішки вони вже йдуть до стадіону», - зазначив І.ШПИЛЬОВИЙ.

Щоб уболівальники добре орієнтувалися в незнайомій місцевості, встановлять тимчасово 2,5 тис. інформтабличок, які будуть з логотипом Євро, позначенням напряму стадіону або транспорту стрілками. На в`їздах до Києва обладнають так звані перехоплюючі паркінги.

«Є інформація, що на машинах приїдуть близько 2 тис. шведів. Для них по Житомирському напрямку поблизу вул. Берковецька обладнали майданчики на 500-600 машин. Від цих парковок цілодобово курсуватимуть автобуси до метро «Академмістечко», - сказав І.ШПИЛЬОВИЙ.

Вантажні автомобілі, як планується, в дні матчів у місто не пускатимуть.

Рядовим киянам, яких матчі Євро-2012 не зацікавлять, у мерії радять на дні матчів не призначати зустрічей у центрі міста.

