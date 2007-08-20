Новий керівник театру Вахтангова поставить Шекспіра

Рімас Тумінас, новий художній керівник театру імені Євгенія Вахтангова, планує поставити на повіреній йому сцені в першу чергу одну з драм Шекспіра. Про це він повідомив на зборах трупи напередодні відкриття сезону. Ні назви п`єси, ні точні терміни постановки Тумінас поки не називає, зазначає, оскільки він має намір впритул ознайомитися з поточним репертуаром театру, а також випустити дві прем`єри - у вільнюському Малому театрі й у московському "Современнику" (це буде "Горе від розуму").

Тумінас відкинув припущення, що він почне з комедії Шекспіра. "Я ж трагік, а не комік", - заявив режисер в інтерв`ю радіостанції "Маяк". Він також зазначив, що засилля комедій на сцені веде до обману глядачів. "З комедіями треба щось робити. розуміння і розкриття природи такого жанру потрібно переглянути", - упевнений литовський класик.

Рімас Тумінас офіційно призначений на пост худкерівника театру Вахтангова в травні 2007 року. До березня театр впродовж багатьох років очолював Михайло Ульянов. Тумінас став першим іноземним керівником російського театру. На сцені Вахтангова він ставив "Ревізора". За спектакль "Маскарад" режисер одержав "Золоту маску".

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