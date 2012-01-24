Оголошено номінантів на кінопремію Оскар

Сьогодні, 24 січня, в кінотеатрі ім. Семюеля Голдвіна в Беверлі Хілз (Каліфорнія) оголошено номінантів на пермію Оскар, яка присуджуються Американською академією кіномистецтв і наук. Десять номінацій отримала стрічка «Артист» французького режисера Мішеля Хазанавічуса.

У більшості випадків стрічці, яка найбільше отримала номінацій, присуджують Оскар. Наприклад, минулого року «Король говорить!» (The King`s Speech) був номінований на Оскар у 12 категоріях і отримав чотири статуетки, у том числі, як кращий фільм.

Якщо цього року нагорода Американської кіноакадемії достанеться «Артисту», він стане першим чорно-білим володарем Оскара з 1929 року, коли премію виграла стрічка «Крила» (Wings).

У головній категорії «Кращий повнометражний художній фільм» на Оскар номіновано дев’ять картин:

● "Артист" (The Artist), реж. Мішель Хазанавичус;

● "Нащадки" (The Descendants), реж. Александр Пейн;

● "Хранитель часу 3D" (Hugo), реж. Мартін Скорсезе;

● "Північ у Парижі" (Midnight in Paris), реж. Вуді Аллен;

● "Страшно гучно і надто близько" (Extremely Loud And Incredibly Close), реж. Стівен Долдрі;

● "Людина, яка змінила все " (Moneyball), реж. Беннетт Міллер;

● "Прислуга" (The Help), реж. Тейт Тейлор;

● "Дерево життя" (The Tree of Life), реж. Терренс Малік;

● "Бойовий кінь" (War Horse), реж. Стівен Спілберг.

Автори цих фільмів претендують на премію «Оскар» за кращу режисуру. У категорії «Кращий повнометражний мультфільм» цього року оголошено п’ять номінантів:

● "Чіко й Ріта" (Chico & Rita);

● "Ранго" (Rango);

● "Кіт у чоботях" (Puss In Boots);

● "Кунг-фу Панда – 2" (Kung Fu Panda 2);

● "Кіт у Парижі" (Cat in Paris);

Список усіх оскарівських номінантів 2012 року можна переглянути на сайті Американської кіноакадемії.

84-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії відбудеться в Лос-Анджелесі 26 лютого.

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