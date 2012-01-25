Вийшов новий студійний альбом Ніни Матвієнко

Новий студійний альбом народної артистки України Ніни Матвієнко знайомить нас із досі маловідомими гранями таланту видатної української співачки. Дев’ятнадцять композицій, датованих XVI-XVIII століттями належать до так званої «гетьманської доби» – епохи становлення та розквіту українського бароко.

Про це УНІАН повідомили у видавництві «Країна мрій».

Унікальні твори були відновлені за стародавніми рукописами та раритетними друкованими виданнями відомим музикантом і мистецтвознавцем Костянтином Чеченею. Серед пісень, записаних на диску – безумовний суперхіт тих часів «Всякому городу нрав і права» на музику та вірші Григорія Сковороди. В запису брав участь Ансамбль Давньої Музики під керуванням Костянтина Чечені.

Запис відбувся у Київському Музеї Івана Гончара, а подальша робота над альбомом тривала у профільних студіях Києва та Нью-Йорку. Продюсер альбому – Олег Скрипка.