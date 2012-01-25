Син Саркозі потрапив до лікарні після вечірки в одеському клубі

Син президента Франції Ніколя Саркозі П`єр Саркозі потрапив в одеську лікарню після того, як відіграв діджейський сет на приватній закритій вечірці в одному з одеських клубів, повідомляє сайт Думская.net.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела в медичній установі, Саркозі-молодший лежить в лікарні під охороною Державної служби охорони та Служби безпеки України.

Напередодні, П`єр Саркозі відіграв діджейський сет на приватній закритій вечірці в одеському клубі Чайковський. Вранці П`єру стало погано і він був госпіталізований в одну з одеських лікарень.

Джерела в МЗС повідомляють, що сьогодні планується доставити П`єра Саркозі до Франції. Для цього до Одеси вилітає чартер з французькими лікарями.

П`єр Саркозі (dj Mosey) - перший син Ніколя Саркозі. Народився в 1985 році від першого шлюбу Ніколя Саркозі з Марі-Домінік Кюльолі. П`єр Саркозі - досить відома постать у музичному світі Франції.