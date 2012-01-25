Оприлюднено записи секретних розмов Кеннеді

У США оприлюднені записи секретних розмов 35-го президента Джона Кеннеді, які були зроблені в останні три місяці його життя. Вперше про існування цих записів стало відомо в 1973 році. Свого часу глава Білого Дому особисто розпорядився їх вести, про що не знали навіть його найближчі соратники. Тепер 45 годин нових записів телефонних розмов і різних переговорів Джона Кеннеді стали надбанням громадськості.

Фахівці почали їхню розшифровку майже 30 років тому, і нарешті останні місяці і дні діяльності президента опублікувала в аудіоверсії бостонська бібліотека. Щоправда, як пишуть американські ЗМІ, 30 годин записів з міркувань національної безпеки залишаються засекреченими. Ще 10 хвилин сімейного життя також не підлягають розголосу. Але навіть те, що вийшло у світ представляє величезний інтерес для широкого кола громадськості. Особливо цікава телефонна розмова Кеннеді з його помічником - з розряду містичних.

Вона відбулася за 3 дні до загибелі президента. Сторони обговорюють зустріч з якимсь індонезійським генералом, яка мала відбутися 25-го листопада. Кеннеді і його помічник ніби передчувають біду: "Я зустрінуся з ним. Коли він прилітає? У понеділок? Буде важкий день. - Та це буде до біса важкий день, пане президенте". Саме 25-го листопада Джона Кеннеді Фіджеральда ховали на Арлінгтонському цвинтарі. Також серед записів розмов Кеннеді - обговорення президентської кампанії 1964 року та конфлікту у В`єтнамі.

Наприклад, вислухавши від своїх помічників різні точки зору, щодо однієї і тієї ж події, Кеннеді прокоментував це так: "Ви обидва перебували в одній і тій же країні? Ну, я маю на увазі ваші дані, як вони вийшли такими різними? Військові кажуть, справи йдуть все краще. Політики - навпаки. Я хотів би знати, в чому причина цих відмінностей?" . Великий інтерес представляє бесіда з міністром закордонних справ СРСР Андрієм Громико.

Вона відбулася в жовтні 1963 року. Кеннеді знайомить главу радянського МЗС зі своїми дітьми - Джоном і Каролін. 12 листопада 1963-го Кеннеді розмовляє про майбутні президентські вибори. Глава Білого дому розмірковує на тему, яким чином можна залучити виборців на свій бік. "Що ми можемо зробити, щоб вони голосували за нас - демократів і Кеннеді. На жаль, демократи не сильні в ораторському мистецтві, як це було двадцять років тому. Молодь - це значна частина нашого електорату. Що ми можемо запропонувати їй? Процвітання? Але для молодих людей такі поняття - це порожній звук", - казав Кеннеді.

ТСН