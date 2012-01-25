У Індії скасований не тільки приїзд Салмана Рушді, але і його відеозвернення

Організатори літературного фестивалю в Індії відмінили показ відеозвернення британського письменника індійського походження Салмана Рушді з міркувань безпеки.

За словами організаторів, великий натовп протестуючих мусульман зібрався в місті Джайпур. Протестуючі викрикували заклики до застосування сили.

Спочатку планувалося, що Салман Рушді особисто приїде на фестиваль, проте на вимогу індійських мусульман цей візит був скасований.

Роман письменника "Сатанинські вірші" вважається "блюзнірським" у мусульманському середовищі і заборонений в Індії.

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