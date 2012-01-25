Сьогодні в Баку відбудеться жеребкування учасників Євробачення-2012

Сьогодні, 25 січня, в Баку відбудеться жеребкування 37 учасників двох півфіналів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2012.

Жеребкування відбудеться в бакинському Buta Palace. Учасники конкурсу будуть розподілені за двома групами, виступи в яких відбудуться 22 і 24 травня, повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Черговість виступів країн-учасниць півфіналів стане відома тільки в березні за результатами жеребкування, яке буде проведено за участю керівників делегацій.

На заході главі виконавчої влади Баку Гаджібалі Абуталибову буде вручено символічний ключ конкурсу, що буде означати, що столиця Азербайджану офіційно стає господарем європейського пісенного конкурсу. Ключ вручить мер німецького Дюссельдорфа Дірк Ельсберс, який приймав конкурс у 2011 році.

Відбудеться також презентація логотипу і символу Євробачення-2012.

У церемонії візьмуть участь представники Європейської мовної спілки (ЄМС), офіційні азербайджанські особи. У Баку прибули виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд і директор з організаційних питань конкурсу Сіетсе Баккер.

На ній виступлять колишні переможці конкурсу: Руслана, Олександр Рибак, дует Ell & Nikki, учасники конкурсу від Азербайджану Сафура та Айсель, інші виконавці.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься Громадським телебаченням і радіо Азербайджану та офіційним сайтом конкурсу eurovision.tv.

Нагадаємо, що Євробачення - 2012 відбудеться в Баку 22-26 травня 2012 року. Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни - Нігяр Джамал і Ельдара Гасімова - виграли конкурс у 2011 році, фінал якого проходив у ніч з 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина.

Представниця України Міка Ньютон посіла тоді четверте місце.

РИА Новости