Сьогодні Тетянин день

Сьогодні, 25 січня, відзначається Татянин день. Історія свята тісно пов`язана з історією Московського університету.

25 січня 1755 року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету. День підписання генерал-ад`ютант граф Іван Шувалов вибрав не випадково; таким чином, він зробив своєрідний подарунок на іменини своєї матері - Тетяні Петрівні. Відтоді свята Тетяна вважається покровителькою студентів і педагогів.