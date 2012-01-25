У Росії відкриють музей сміття

У Башкирії (РФ) восени цього року з`явиться Музей нестандартного, цікавого і небезпечного сміття.

Про це повідомила місцева влада Башкирії.

Музейні експонати будуть зібрані в рамках акції Всесвітнє прибирання-2012, яка відбудеться в Росії.

Активісти громадських "антисміттєвих" спільнот Росії домовились 15 вересня провести суботник по всій країні в рамках всесвітнього проекту з прибирання сміття Зробимо!.

"Ми хочемо створити власний музей сміттєвих знахідок. Часом у смітті можна виявити масу найнесподіваніших речей - як кумедних, які наочно демонструють приклад людської дурості, так і вкрай небезпечних для життя. Поки складно сказати, що саме виступить як музейні експонати. Все, що ми порахуємо гідними уваги громадськості, буде виставлено для загального огляду вже цієї осені в нашому музеї ", - заявив керівник піар-команди акції Зробимо! в Башкирії Ігор Сидоров.

Нагадаємо, в 2010 році судно, побудоване з 12 тисяч пластикових пляшок, здійснило плавання по Тихому океану від Сан-Франциско до Сіднея.

РИА Новости

