Українці і росіяни судяться через Чебурашку

У Господарському суді АРК розглядають суперечку між російською і кримською фірмами із виготовлення плюшевих іграшок.

Росіяни вимагають від кримчан припинити випуск серії іграшок, які нібито нагадують Чебурашку, і наполягають на знищенні вже виготовленої продукції, повідомляє "Сегодня".

На думку позивача, порушено його авторські права, придбані у фільмофонду студії "Союзмультфільм".

Ця організація у 2009-ому році підписала контракт на виробництво іграшкових персонажів радянських мультфільмів з компанією Fansy Toys. До її структури входять як пред`явник претензій, так і білоруське і українське відділення.

Євпаторійці у свою чергу наполягають: у них немає ніякого Чебурашки. Їх м`яка "підсудна" іграшка, схожа на лемура, запатентована як "Звір № 3".

На думку керівника підприємства Сергія Іпполітова, мова йде про недобросовісну конкуренцію - російська сторона намагається витіснити їх з ринку: "Просто наш товар якісніший і дешевший. Нас тут всі знають і люблять. А росіяни завозять сюди товар, виготовлений у Китаї. Багато судових засідань пройшли без нас - ми про них не знали. У справі є нестиковки: їхня компанія в суд не представила оригінали своїх документів - за адресою, вказаною у позові, вони не розташовані".

Утім, і в Росії і досі не відомо, хто ж насправді є "батьком" Чебурашки. Одні підтримують дитячого письменника Едурда Успенського, в книзі якого і з`явився персонаж, інші ж вважають, що ідея належить художнику-аніматору Леоніду Шварцману. Саме він створив всіх героїв мультиплікаційних стрічок про Чебурашку.

Українська правда. Життя