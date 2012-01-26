Вулиця Брежнєва увічнить пам'ять генсека
10:53, 26 січня 2012Культура
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Рішення Дніпропетровської міськради
25 січня на черговій сесії депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про присвоєння вулиці імені Леоніда Брежнєва.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати прийняли таке рішення з метою вшанувати пам’ять Л.Брежнєва.
Ім’ям Л.Брежнєва названо проїзд між вулицями Іжевська і Житомирська в Амур-Нижньодніпровському районі міста.
За даними міськради, робота з присвоєння назв новим проїздам і провулкам здійснюється у рамках програми упорядкування найменувань вулиць, яка діятиме до 2013 року.
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