Вулиця Брежнєва увічнить пам'ять генсека

25 січня на черговій сесії депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про присвоєння вулиці імені Леоніда Брежнєва.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати прийняли таке рішення з метою вшанувати пам’ять Л.Брежнєва.

Ім’ям Л.Брежнєва названо проїзд між вулицями Іжевська і Житомирська в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

За даними міськради, робота з присвоєння назв новим проїздам і провулкам здійснюється у рамках програми упорядкування найменувань вулиць, яка діятиме до 2013 року.