До Дня незалежності відбудеться виставка «Барвиста Україна»

З нагоди 16-ї річниці Незалежності України в Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» з 22 по 25 серпня пройде загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, «Барвиста Україна» – це щорічна виставкова акція, організаторами якої є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Людмили ДЕНИСЮК, на виставці будуть продемонстровані досягнення країни в галузях економіки, соціальній та культурній сферах. Вітчизняні підприємства презентують кращі науково-технічні розробки, техніку і технології, конкурентоспроможну продукцію та експортні можливості з метою виходу на нові ринки.

Експозиції Криму, 23 областей, міст Києва і Севастополя розмістяться у павільйонах та на відкритих майданчиках на загальній площі понад 20 тисяч кв. м.

За інформацією Л. ДЕНИСЮК, київська експозиція буде представлена у 13-му павільйоні НК «Експоцентр України» та займе площу 430 кв. м. Свої досягнення представлять 48 київських рентабельних промислових підприємств за галузевим принципом.

Національна академія наук України створює в окремому павільйоні експозицію, у рамках якої понад 60 установ НАН України представлять близько 700 розробок українських вчених.

Важливою складовою загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» є Всеукраїнський конкурс-виставка «Кращий вітчизняний товар 2007 року», де буде номіновано високотехнологічну продукцію, товари і послуги, що пропонуються на внутрішні та зовнішні ринки.