«Ржевський проти Наполеона» знімали у «Парку Київська Русь»

25 січня на екрани України та Росії вийшла комедія «Ржевський проти Наполеона». Одним із майданчиків для зйомок фільму став Центр культури й історії Древньої Русі «Парк Київська Русь».

Як повідомили у прес-службі Парку, масштабні зйомки розгорталися тут влітку 2010 року. В них була задіяна ціла плеяда відомих українських і російських акторів.

Стрічка переповідає вигадану комічну історію про зваблення Наполеона (Володимир Зеленський) переодягненим у жінку поручиком Ржевським (Павло Дерев’янко). Режисер фільму – Марюс Вайсберг, знайомий глядачам завдяки двом частинам кінокомедії «Любов у великому місті».

Стрічці «Ржевський проти Наполеона» пророкують велику популярність серед глядачів, адже серед переваг фільму - формат 3D, насичений гумором сюжет, ціле сузір’я акторів і зокрема голлівудська зірка Жан-Клод Ван Дамм. Крім того, українському глядачеві буде приємно впізнавати на екрані знайомі краєвиди: Воронцовський і Лівадійський палаци, Софію Київську і, звісно ж, «Парк Київська Русь».

Парк не вперше стає майданчиком для зйомок. Завдяки унікальності відтворених тут оборонних споруд та інших будівель середньовічного Києва, цей майданчик все частіше обирають для зйомок кіно та телепередач про давнину. Тут проводилися зйомки телепередач «Битва українських міст», «Битва екстрасенсів», «Все для тебе» та інших.

