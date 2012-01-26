На Євробаченні-2012 український учасник виступить 24 травня

У Баку (Азербайджан) відбулося жеребкування 37 учасників двох півфіналів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2012.

Згідно з результатами жеребкування, учасник від України виступить у другому півфіналі конкурсу 24 травня.

Черговість виступів країн-учасниць півфіналів стане відома тільки в березні за результатами жеребкування, яке буде проведено за участю керівників делегацій.

Разом з Україною в другому півфіналі 24 травня візьмуть участь ще 18 країн: Сербія, Швеція, Грузія, Нідерланди, Португалія, Словенія, Македонія, Естонія, Білорусь, Туреччина, Мальта, Словаччина, Хорватія, Норвегія, Вірменія, Литва, Болгарія та Боснія і Герцеговина.

Учасниками першого півфіналу, який відбудеться 22 травня, стануть представники Росії, Чорногорії, Ісландії, Молдови, Кіпру, Румунії, Австрії, Албанії, Данії, Бельгії, Латвії, Сан-Марино, Швейцарії, Фінляндії, Ізраїлю, Греції, Ірландії й Угорщини.

У першому півфіналі серед країн, так званої "великої п`ятірки" Євробачення голосуватимуть глядачі Італії та Іспанії, а також переможця торішнього конкурсу - Азербайджану.

У другому півфіналі з країн великої п`ятірки голосуватимуть глядачі Великобританії, Франції та Німеччини.



Конкурс Євробачення - 2012 відбудеться в Баку 22-26 травня. Концертний комплекс Baku Crystal Hall, де має відбутися цей захід, поки ще перебуває на стадії будівництва.

Нагадаємо, що Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни - Нігяр Джамал і Ельдара Гасімова - виграли конкурс у 2011 році, фінал якого проходив у ніч з 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина. Представниця України Міка Ньютон посіла тоді четверте місце.

РИА Новости

