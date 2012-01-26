В Амстердамі у віці 75 років від раку помер британський актор Ніколь Вільямсон (Nicol Williamson), якого драматург Джон Осборн називав "найбільшим артистом після Марлона Брандо".

Останні 20 років Вільямсон жив в Амстердамі. Помер актор ще в грудні, в свій день народження, але відомо про це стало тільки зараз, повідомляє в четвер кіновидання Variety.

Вільямсон народився в Шотландії 16 грудня 1936 року. У 16 років, не закінчивши школу, вирушив працювати на фабрику свого батька, паралельно навчався на курсах акторської майстерності. На сцені дебютував у 1961 році, грав у багатьох п`єсах Осборна - як у Великобританії, так і на Бродвеї.

Його найвідомішими кіноролям були чарівник Мерлін в Екскалібурі (Excalibur) Джона Бурмана 1981 року і Шерлок Холмс у Критичному рішенні (The Seven-Per-Cent Solution, 1976) Херберта Росса. Він також брав участь у Робіні і Маріан (Robin and Marian, 1976), де Робін Гуда грав Шон Коннері, а його кохану - Одрі Хепберн.

Вільямсона кілька разів висували на театральну премію Тоні, зокрема, за чеховського Дядю Ваню, і тричі номінували на премію Британської кіноакадемії (BAFTA). За фільм Тоні Річардсона Сміх у темноті (Laughter in the Dark, 1969) актор отримав приз на фестивалі в Сан-Себастьяні.

РИА Новости

