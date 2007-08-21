З музею вкрали пістолет Елвіса Преслі

З музею Елівса Преслі викрадено пістолет, який колись належав знаменитому співакові, повідомляє AP.

Smith & Wesson калібру 9 міліметрів входив в експозицію музею Elvis After Dark, розташовану поряд з садибою Елвіса Преслі Graceland. Зловмисник проник у будівлю музею в ніч на 16 серпня - день смерті співака, витягнув пістолет з вітрини і безперешкодно зник.

У зв`язку з тим, що в садибу Graceland, розташовану в Мемфісі, штат Теннессі, минулого тижня з`їхалися тисячі шанувальників творчості співака, поліція не вважала за потрібне відразу повідомляти про крадіжку. Інформація про інцидент в музеї, повідомляє AP, була опублікована лише 20 серпня.

Поліція повідомила, що в її розпорядженні є відеозапис камери спостереження, на якій видно грабіжника, проте не хотіла уточнити, чи вдалося вже встановити особу злочинця.

Lenta.ru