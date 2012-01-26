До 120 річниці презентють книгу «Павло Тичина. Вибрані твори»

27 січня о 14:00 з в Літературно-меморіальному музеї-квартирі Павла Тичини відбудеться презентація книги «Павло Тичина. Вибрані твори».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Одночасно з презентацією книги відвідувачам буде представлена виставка 11 гравюр, які увійшли до збірки, Миколи Стратілата лауреата Національної премії ім. Т.Г.Шевченка.

Крім того, під час презентації буде оголошено ім’я цьогорічного лауреата премії імені Павла Григоровича Тичини.

У програмі заходу заплановані виступи членів редакційної колегії, упорядників видання, представників Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Народної артистки України Лариси Хоролець, а також Михася Тичини.

Як повідомили організатори, до нового видання увійшли кращі твори поета, які були написані впродовж усього творчого періоду. Їх добором займалася редакційна колегія у складі Івана Драча, Миколи Жулинського, Романа Лубківського, Юрія Мушкетика, Бориса Олійника, Дмитра Павличка, Володимира Панченка.