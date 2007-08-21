На Тернопільщину з`їдуться козаки та козачки з цілої України

22-23 вересня на Тернопільщині відбудеться VI Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» . Про це повідомили 20 серпня ЗІКу в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

Центром проведення фестивалю «Байда» у 2007 році стане м.Тернопіль. Тут, на Співочому полі, відбудуться основні митецькі заходи: фестивальні виступи учасників, гала-концерт, святковий феєрверк.

А в духовному центрі на честь Данила Галицького (УПЦ КП) відбудеться урочисте Богослужіння та церемонія присяги нових членів козацького товариства.

Очікується, що у фестивалі візьме участь близько 700 гостей з різних куточків держави. До фестивального люду доєднаються і 350 членів Великої Ради Українського Козацтва, які проведуть у Тернополі свій збір.