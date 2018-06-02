Euro – 2012 – це не тільки футбол…

Турнір Євро-2012 – це не тільки футбол: це величезна подія для Польщі та України у цивілізаційному вимірі, у першу чергу – культурному і туристичному. Тож не дивно, що українські та польські митці уже готуються до власної «європейської першості» – з культурних імпрез і фестивалів!

Власне,тренувальний цикл для діячів культури і мистецтва країн, які приймають ЄВРО-2012, розпочався минулого літа в місті Ряшів (Жешув) – столиці Прикарпатського воєводства Польщі. Там було засновано, чи то «збудовано», «Європейський стадіон культури» як місце, де представники музичного «неформату», альтернативної культури, дизайнери можуть знайомити громадськість зі своїми творами. Програма змагань «Європейського стадіону…» включає виступи народних гуртів і рок-груп; мистецько-ландшафтні інсталяції від європейських художників, тощо.

В Україні тренування «мистецької збірної» розпочинаються весною цього року, з продовження проекту «Вірші у метро» у Харкові та Києві. Харківська підземка надає свою територію для цього уперше, натомість у київському метро проект успішно відбувся минулого року, завдяки чому українці побачили, бодай одним оком, нехай поспіхом, твори сучасних польських поетів. Детальніше про євро-футбольні «Вірші у метро» розповідає директор Польського Інституту в Києві Ярослав Ґодун: «Цього разу проект стане польсько-українським. Тобто ми залучатимемо польських та українських поетів, обиратимемо найцікавіші їхні твори й перекладатимемо їх англійською мовою – щоб прочитати поезію могли західноєвропейські гості Євро-2012».

На думку пана Ґодуна, футбольна першість Європи – це перш за все рух, дії, акції просто неба. А отже, українські та польські митці повинні врахувати той факт, що вони працюватимуть здебільшого в громадському просторі: «Нашу культуру треба показати в просторі міста, точніше, у просторі міст, котрі зустрічають учасників та гостей ЄВРО-2012 у Польщі та в Україні. Так, ми з українськими колегами та чиновниками дійшли згоди: одним з заходів будуть вистави вуличного театру. Сценою стануть найкращі місця міст, так буде найкраще для людей: адже вистави просто неба збирають чималу кількість глядачів, дозволяють публіці бути розкутими, обговорювати дію вистави паралельно з її розгортанням. Ми не хочемо запрошувати людей у зали, – ми хочемо показати сучасну культуру на зовні, зустрітися з глядачем на вулиці».

Пан Ярослав Ґодун також повідомив: «Плануємо ми також програму «Чотири уік-енди в Золотих воротах». Це цикл концертів електронної, джазової, класичної та рок-музики. Детальніше зможу розказати вам згодом. Не хочеться передчасно розповідати про всі проекти, які будуть насправді цікавими».

Митці, до виходу на матчі готуйсь!

Улітку на спортивних ы літературних майданчиках Києва і Варшави відбудуться футбольні матчі та творчі вечірки збірних команд письменників з Європи. Один з ініціаторів цього турніру, він же – тренер збірної письменників України Сергій Жадан розповів: «Ми заснували літературну збірну України з футболу, навіть тренування проводимо зрідка. За збірну грають цікаві письменники з різних міст України: Олександр Ушкалов, Олександр Сидоренко, Дмитро Лазуткін, молоді поети з Києва та Харкова. Паралельно з футбольним Євро, ми проведемо літературно-футбольний міжнародний турнір, уже запросили на нього наших колег-письменників, які грають у футбол, з Польщі, Німеччини та Росії».

Сергій Жадан не виключає, що ідея та приклад письменників надасть натхнення і музикантам – адже про збірну України за участю популярних співаків і композиторів переповідають легенди і на після радянському, і на європейському просторі! По-своєму мають намір долучитися до ЄВРО-2012 відомі українські виконавці: так, співачки Джамала, Ірина Блохіна (донька відомого у минулому футболіста, а нині тренера національної збірної України з футболу Олега Блохіна та чемпіонки світу з художньої гімнастики Ірини Дерюгиної), Міка Ньютон готують пісні, присвячені футболу і європейській першості – їхні презентації якраз під час матчів ЄВРО і відбудуться.

Народне мистецтво як туристична атракція

У Центрі народної творчості імені І. Гончара та «Мамаєвій слободі» у Києві готують свої особливі програми для гостей євро-першості. Директор Центру Петро Гончар розповідає: «Ми пропонуватимемо гостям першості, які відвідають Київ, майстер-класи з традиційних ремесел, з вивчення українських танців та пісень. Звичайно ж, не обійдеться без демонстрації бойових танців та народних видів спорту…».

Свою культурну програму розробляють і львів’яни, але багато деталей не розповідають – «має бути таємниця», пояснює міський голова Андрій Садовий. На сьогодні відомо про спеціальні екскурсії, які відкриватимуть таємниці та секрети міста Лева; про фестивалі усіляких кулінарних делікатесів з традиційної галицької та австро-угорської кухні; про концерти у Шевченковому Гаю…

Свої «родзинки» для відвідувачів турніру ЄВРО-2012 готують і в Донецьку та Харкові. Інформація про пропоновані заходи буде надана ЗМІ пізніше, – обіцяють місцеві чиновники.

Богдана Костюк, спеціально для УНІАН